La scuola media Cadorna vuole cambiare nome in 'Gino Strada' ma la Lega (ovviamente) si oppone

Advertising

DavidPuente : Questa è la scuola media Ellero di Udine. Gli autori di questo gesto dovrebbero tornare a studiare. C'è un problema… - NoAnziche : RT @AlbertoLetizia2: Una scuola media di #Verbania intitolata al generale #Cadorna decide di cambiare intitolazione a favore di #GinoStrada… - ssm_ale : RT @AlbertoLetizia2: Una scuola media di #Verbania intitolata al generale #Cadorna decide di cambiare intitolazione a favore di #GinoStrada… - magiciangabriel : RT @AlbertoLetizia2: Una scuola media di #Verbania intitolata al generale #Cadorna decide di cambiare intitolazione a favore di #GinoStrada… - simonamancini24 : RT @AlbertoLetizia2: Una scuola media di #Verbania intitolata al generale #Cadorna decide di cambiare intitolazione a favore di #GinoStrada… -

Ultime Notizie dalla rete : scuola media

ValdarnoPost

La copertura vaccinale è superiore "allanazionale - fanno sapere da Bari - sia per la fascia ... a Gravina in Puglia, l'hub della Fiera di San Giorgio accoglierà gli alunni dellaDon ...Unadi Pallanza, in provincia di Verbania, vorrebbe cambiare il proprio nome da 'Luigi Cadorna' a 'Gino Strada', il fondatore di Emergency scomparso recentemente. La decisione è stata ...Un appuntamento che presenta una novità assoluta. In questa occasione sarà infatti presentato il progetto formativo "Parole e Musica" rivolto a nuovi cantautori e band emergenti. Nato dal sodalizio tr ...La scuola media Luigi Cadorna di Pallanza in provincia di Verbania vorrebbe cambiare nome, ma la Lega: "È cancel culture" ...