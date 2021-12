La scuola della Strada (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ero abituato a contrapporre Luigi Cadorna ad Armando Diaz, quindi resto lievemente spiazzato dall’improvviso bipolarismo fra Cadorna e Gino Strada. Però la scelta di una scuola media di Verbania che vuol cambiare intitolazione dall’uno all’altro (contrapposizione facile facile: la pace anziché la guerra, il medico anziché il soldato) mi sembra indicare tre cose. Primo, la retorica delle intitolazioni ha perso ogni pretesto geografico – Cadorna era un enfant du pays, Strada no – perché ormai nessuno abita più nel posto in cui sta il proprio corpo ma ciascuno risiede in una bolla astratta di convinzioni personali, partigianerie ideologiche e contatti virtuali. Secondo, il passaggio da Cadorna a Strada è anche un passaggio dalla storia alla cronaca, nel senso letterale della materia: il primo è un ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ero abituato a contrapporre Luigi Cadorna ad Armando Diaz, quindi resto lievemente spiazzato dall’improvviso bipolarismo fra Cadorna e Gino. Però la scelta di unamedia di Verbania che vuol cambiare intitolazione dall’uno all’altro (contrapposizione facile facile: la pace anziché la guerra, il medico anziché il soldato) mi sembra indicare tre cose. Primo, la retorica delle intitolazioni ha perso ogni pretesto geografico – Cadorna era un enfant du pays,no – perché ormai nessuno abita più nel posto in cui sta il proprio corpo ma ciascuno risiede in una bolla astratta di convinzioni personali, partigianerie ideologiche e contatti virtuali. Secondo, il passaggio da Cadorna aè anche un passaggio dalla storia alla cronaca, nel senso letteralemateria: il primo è un ...

Advertising

GassmanGassmann : #spoiler #unprofessore Questa sera si scopre che Pin ha una storia con la vicina, ed è per questo che non torna a s… - Agenzia_Ansa : Scatta da domani l'obbligo vaccinale del personale della scuola, pronta la circolare con le indicazioni per i contr… - AzzolinaLucia : Nella giornata di lunedì hanno preso avvio le prove per il concorso ordinario per i docenti della scuola dell'infan… - RebsDiary : RT @giusy___b: quando la scuola di tuo fratello intona la sigla della serie per la quale hai pianto la sera prima @Nicolas_Maupas @Damiano… - donapatri : Non abbiamo idea di quali saranno costi psicologici e intellettuali a lungo termine dal tenere i bambini fuori da s… -

Ultime Notizie dalla rete : scuola della Lucia Azzolina: 'Mi batto ancora per la scuola, nonostante insulti e minacce' In questi cinque anni, anche a causa della pandemia è cambiato davvero tutto, ma non la sua attenzione nei confronti della scuola. Da qui inizia la lunga intervista che poi la porterà anche ad ...

Scuole gelate. E le procedure anti - Covid accentuano il problema Infine c'è un 21% di intervistati, dato che sale al 31% al Sud Italia, che assicura che l'impianto di riscaldamento della propria scuola sia rotto o spento. Le lezioni, però, devono andare avanti ...

Piemonte: a Santena un polo formativo della scuola della Pa, firmato protocollo intesa NovaNews Tutto su: la vita insegna Lucia Azzolina: "Mi batto ancora per la scuola, nonostante insulti e minacce" Per la prima volta l'ex ministra parla dell'attentato subito ad Agrigento, ma anche della sua vita privata e di un amore i ...

Domenica 19 dicembre al teatro Politeama di Napoli, concerto dell’Orchestra del... Nell’ambito del progetto Young Jazz Lab, va in scena domenica 19 dicembre alle 18, al teatro Politeama di Napoli, il concerto dell’Orchestra del Ritmo e dell’Improvvisazione diretta da Francesco Nastr ...

In questi cinque anni, anche a causapandemia è cambiato davvero tutto, ma non la sua attenzione nei confronti. Da qui inizia la lunga intervista che poi la porterà anche ad ...Infine c'è un 21% di intervistati, dato che sale al 31% al Sud Italia, che assicura che l'impianto di riscaldamentopropriasia rotto o spento. Le lezioni, però, devono andare avanti ...Lucia Azzolina: "Mi batto ancora per la scuola, nonostante insulti e minacce" Per la prima volta l'ex ministra parla dell'attentato subito ad Agrigento, ma anche della sua vita privata e di un amore i ...Nell’ambito del progetto Young Jazz Lab, va in scena domenica 19 dicembre alle 18, al teatro Politeama di Napoli, il concerto dell’Orchestra del Ritmo e dell’Improvvisazione diretta da Francesco Nastr ...