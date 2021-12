La scuola che cambia nome: da Cadorna e Gino Strada. Ma la Lega si oppone (Di venerdì 17 dicembre 2021) La disfatta di Caporetto, secondo la Lega, è da celebrare più del ricordo di Gino Strada. Perché in una città del Piemonte è stato deciso un cambio di denominazione: la scuola media Luigi Cadorna diventa scuola Gino Strada a Verbania. La decisione è stata presa dal consiglio di istituto dell’Istituto comprensivo Rina Monti Stella di cui fa parte anche la scuola media. Secondo il Carroccio, però, questa è una scelta politica (ovviamente citando il Partito Democratico). scuola Gino Strada Verbania, il cambio di nome che fa arrabbiare la Lega L’amministrazione comunale ha poi fatto il resto, accettando quella mozione per l’intitolazione della ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) La disfatta di Caporetto, secondo la, è da celebrare più del ricordo di. Perché in una città del Piemonte è stato deciso un cambio di denominazione: lamedia Luigidiventaa Verbania. La decisione è stata presa dal consiglio di istituto dell’Istituto comprensivo Rina Monti Stella di cui fa parte anche lamedia. Secondo il Carroccio, però, questa è una scelta politica (ovviamente citando il Partito Democratico).Verbania, il cambio diche fa arrabbiare laL’amministrazione comunale ha poi fatto il resto, accettando quella mozione per l’intitolazione della ...

