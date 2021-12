“La Santissima, Arte e Storia verso la rinascita” la mostra a Gussago (Di sabato 18 dicembre 2021) La mostra dei 27 artisti Gussaghesi “La Santissima, Arte e Storia verso la rinascita” dal 17 Dicembre al 9 Gennaio, Chiesa di San Lorenzo Gussago – Gussago, comune della Franciacorta, da sempre molto attivo nella promozione dell’Arte e della cultura, celebra l’icona indiscussa del territorio, La Santissima, attraverso una mostra di opere e quadri realizzati da 27 artisti Gussaghesi “La Santissima, Arte e Storia verso la rinascita” in programma dal 17 dicembre al 9 gennaio 2022 presso la Chiesa di San Lorenzo, situata nella omonima piazza. Sculture, acquarelli, dipinti, tutti ispirati a La ... Leggi su lopinionista (Di sabato 18 dicembre 2021) Ladei 27 artisti Gussaghesi “Lala” dal 17 Dicembre al 9 Gennaio, Chiesa di San Lorenzo, comune della Franciacorta, da sempre molto attivo nella promozione dell’e della cultura, celebra l’icona indiscussa del territorio, La, attraunadi opere e quadri realizzati da 27 artisti Gussaghesi “Lala” in programma dal 17 dicembre al 9 gennaio 2022 presso la Chiesa di San Lorenzo, situata nella omonima piazza. Sculture, acquarelli, dipinti, tutti ispirati a La ...

