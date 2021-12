La Samb sceglie Pirozzi in panchina. Ultrà scatenati perché tifa Ascoli: salta tutto (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un matrimonio che non s'ha da fare, e che alla fine, molto probabilmente, non si farà. Nella strana stagione che sta vivendo la Sambenedettese, che fino a pochi mesi fa navigava nei piani alti della ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un matrimonio che non s'ha da fare, e che alla fine, molto probabilmente, non si farà. Nella strana stagione che sta vivendo laenedettese, che fino a pochi mesi fa navigava nei piani alti della ...

Advertising

Gazzetta_it : La Samb sceglie Pirozzi in panchina. Ultrà scatenati perché tifa Ascoli: salta tutto - AnthonyACM7 : RT @Gazzetta_it: La Samb sceglie Pirozzi in panchina. Ultrà scatenati perché tifa Ascoli: salta tutto - sportli26181512 : La Samb sceglie Pirozzi in panchina. Ultrà scatenati perché tifa Ascoli: salta tutto: La Samb sceglie Pirozzi in pa… - CorkScrew12 : RT @Gazzetta_it: La Samb sceglie Pirozzi in panchina. Ultrà scatenati perché tifa Ascoli: salta tutto - HCE__ : RT @Gazzetta_it: La Samb sceglie Pirozzi in panchina. Ultrà scatenati perché tifa Ascoli: salta tutto -