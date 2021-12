La ruota del tempo, la recensione del settimo episodio: ad un passo dalla battaglia finale (Di venerdì 17 dicembre 2021) La recensione de La ruota del tempo 1x07, il settimo e penultimo episodio della serie fantasy tratta dai libri di Robert Jordan. Come vi avevamo preannunciato la scorsa settimana, e come vi spiegheremo in questa recensione del settimo episodio de La ruota del tempo, le cose per i protagonisti di questa storia stanno per cambiare completamente: in Tenebre lungo le Vie, il penultimo episodio di questa prima stagione della serie di Rafe Judkins distribuita su Prime Video segna un momento di passaggio verso la battaglia che - prevediamo - avverrà nel prossimo. Moiraine e gli altri si sono messi in viaggio per l'Occhio del Mondo e, dopo essersi fermati a Fal Dara, stanno per intraprendere ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 dicembre 2021) Lade Ladel1x07, ile penultimodella serie fantasy tratta dai libri di Robert Jordan. Come vi avevamo preannunciato la scorsa settimana, e come vi spiegheremo in questadelde Ladel, le cose per i protagonisti di questa storia stanno per cambiare completamente: in Tenebre lungo le Vie, il penultimodi questa prima stagione della serie di Rafe Judkins distribuita su Prime Video segna un momento di passaggio verso lache - prevediamo - avverrà nel prossimo. Moiraine e gli altri si sono messi in viaggio per l'Occhio del Mondo e, dopo essersi fermati a Fal Dara, stanno per intraprendere ...

