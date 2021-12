La “Robotica” per ridare vita agli affreschi di Pompei (Di venerdì 17 dicembre 2021) È come mettere insieme più puzzle con migliaia di pezzi mescolati senza conoscere i disegni originali. Un enorme puzzle affrontato da ricercatori, archeologi e storici che lavorano nel sito archeologico di Pompei. Quindi, per ricostruire gli affreschi danneggiati o distrutti della città antica, hanno fatto appello alla Robotica e all’intelligenza artificiale. Il progetto è stato denominato “RePAIR” per “Ricostruire il passato: intelligenza artificiale e Robotica incontrano il patrimonio culturale“. Il team prevede di utilizzare un sistema robotico intelligente per elaborare, abbinare e ricostruire fisicamente in modo autonomo affreschi e altri manufatti frantumati, a una velocità molto più rapida di quella che gli esseri umani possano raggiungere. “Uno degli obiettivi di questo progetto è ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 dicembre 2021) È come mettere insieme più puzzle con migliaia di pezzi mescolati senza conoscere i disegni originali. Un enorme puzzle affrontato da ricercatori, archeologi e storici che lavorano nel sito archeologico di. Quindi, per ricostruire glidanneggiati o distrutti della città antica, hanno fatto appello allae all’intelligenza artificiale. Il progetto è stato denominato “RePAIR” per “Ricostruire il passato: intelligenza artificiale eincontrano il patrimonio culturale“. Il team prevede di utilizzare un sistema robotico intelligente per elaborare, abbinare e ricostruire fisicamente in modo autonomoe altri manufatti frantumati, a una velocità molto più rapida di quella che gli esseri umani possano raggiungere. “Uno degli obiettivi di questo progetto è ...

