La “rivelazione” del boss mafioso Graviano ai pm di Firenze: «Io e Berlusconi legati da un contratto di 20 miliardi» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono durissime le accuse che il boss di Cosa Nostra Giuseppe Graviano ha lanciato al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Dichiarazioni che vengono pubblicate da L’Espresso e che irrompono nel pieno della corsa al Quirinale per il Cavaliere. «Ci dica se Berlusconi è stato il mandante delle stragi», avevano chiesto i pm di Firenze a Graviano – capomafia condannato per le stragi e che non si è mai pentito – che aveva risposto così: «Non lo so se è stato lui». Poi, però, gli investigatori hanno omissato tutte le altre dichiarazioni del boss. Gli “omissis”, ora, sono contenuti nel verbale pubblicato da L’Espresso. Dopo il processo ‘Ndragheta stragista, infatti, Graviano è stato interrogato dai pm di Firenze che vogliono far luce ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono durissime le accuse che ildi Cosa Nostra Giuseppeha lanciato al leader di Forza Italia, Silvio. Dichiarazioni che vengono pubblicate da L’Espresso e che irrompono nel pieno della corsa al Quirinale per il Cavaliere. «Ci dica seè stato il mandante delle stragi», avevano chiesto i pm di– capomafia condannato per le stragi e che non si è mai pentito – che aveva risposto così: «Non lo so se è stato lui». Poi, però, gli investigatori hanno omissato tutte le altre dichiarazioni del. Gli “omissis”, ora, sono contenuti nel verbale pubblicato da L’Espresso. Dopo il processo ‘Ndragheta stragista, infatti,è stato interrogato dai pm diche vogliono far luce ...

AllMusicItalia : 'Club' è il nuovo singolo di Ariete prodotto da Sick Luke. Ecco testo, audio e video del brano della cantautrice r… - devastantae : RT @ilavch: Rivelazione sangiovanni, protagonista del nuovo numero di Billboard Italia - BarryKeoghanITA : Come previsto si tratta della rivelazione delle copertine di Empire. Il numero esce il 23 dicembre e gli articoli p… - piazzasalento : A Luigi Cuppone il titolo di calciatore “rivelazione” in Serie C: Neviano orgogliosa del suo talento ??… - tlauxipi : C’è stato anche un video di countdown per la rivelazione del primo premio. Potrei averlo filmato per i posteri. -