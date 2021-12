La quarta ondata ora fa paura. Per la cabina di regia l’incidenza settimanale è in netto aumento a 241 casi per 100mila abitanti. Intanto Zaia anticipa la zona gialla con le restrizioni che partiranno già da questa mezzanotte (Di venerdì 17 dicembre 2021) Secondo i dati emersi dalla cabina di regia, forniti dall’Istituto Superiore di Sanità guidato da Silvio Brusaferro, l’incidenza settimanale a livello nazionale è in netto aumento: 241 per 100.000 abitanti (10/12/2021 -16/12/2021) rispetto a 176 per 100mila abitanti (03/12/2021-09/12/2021). Nel periodo 24 novembre – 7 dicembre l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,13. Si tratta di un dato leggermente in diminuzione rispetto alla settimana precedente ma al di sopra della soglia epidemica. È stabile, ma ancora sopra la soglia epidemica, l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (1,09 al 7 dicembre contro 1,07 al 29 novembre). Il tasso di occupazione in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Secondo i dati emersi dalladi, forniti dall’Istituto Superiore di Sanità guidato da Silvio Brusaferro,a livello nazionale è in: 241 per 100.000(10/12/2021 -16/12/2021) rispetto a 176 per(03/12/2021-09/12/2021). Nel periodo 24 novembre – 7 dicembre l’Rt medio calcolato suisintomatici è stato pari a 1,13. Si tratta di un dato leggermente in diminuzione rispetto alla settimana precedente ma al di sopra della soglia epidemica. È stabile, ma ancora sopra la soglia epidemica, l’indice di trasmissibilità basato suicon ricovero ospedaliero (1,09 al 7 dicembre contro 1,07 al 29 novembre). Il tasso di occupazione in ...

