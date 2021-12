La quarta ondata fa paura. Da lunedì, Veneto, Marche, Liguria e provincia autonoma di Trento passano in zona gialla. Ma Zaia ha fretta e firma un’ordinanza che introduce già da mezzanotte le misure previste dal cambio di colore (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo i recenti dati sulla quarta ondata, col trend dei contagi in continua crescita, era solo questione di tempo per vedere l’Italia tingersi di giallo. Proprio quello che succederà lunedì visto che il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza con cui si sancisce il passaggio per Marche, Liguria, Veneto e provincia autonoma di Trento in zona gialla. L’ordinanza entrerà in vigore da lunedì 20 dicembre. IL Veneto ANTICIPA LA zona gialla Un provvedimento per il quale nessuno può dirsi sorpreso tanto che il governatore del Veneto, Luca Zaia, nella tarda mattinata ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo i recenti dati sulla, col trend dei contagi in continua crescita, era solo questione di tempo per vedere l’Italia tingersi di giallo. Proprio quello che succederàvisto che il ministro della Salute, Roberto Speranza, hato l’ordinanza con cui si sancisce il passaggio perdiin. L’ordinanza entrerà in vigore da20 dicembre. ILANTICIPA LAUn provvedimento per il quale nessuno può dirsi sorpreso tanto che il governatore del, Luca, nella tarda mattinata ...

