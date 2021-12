La primavera | I “cinque pezzi nuovi” di Jovanotti

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Disponibile da oggi, Venerdì 17 Novembre, isingoli di, presenti nella raccolta “La”, un ulteriore tassello di un progetto ben piu ampio: Il Disco del sole Arriva in inverno “La” diche oggi, 17 Dicembre, presenta una nuova puntata del Disco del Sole. Il Disco del Sole è un oggetto volante non identificato, è uno streaming, una filosofia, ma soprattutto è il flusso di brani scritti da Lorenzo a due anni e mezzo di distanza da La Nuova Era. A prescindere dagli schemi di lavoro standard dei calendari strategici, il Disco del Sole è la nuova musica di Lorenzo. Ed esce quando è pronta, senza uno schema, senza un piano deciso. Il flusso continua a scorrere. Oggi sono pronti...

La rivoluzione parte da una stagione, " La", ebrani che arrivano dopo " Il Boom ", pezzo futurista travolgente e colorato che ci ha introdotti nel nuovo mondo di Lorenzo: "Ho ...... a pochi giorni dalle feste natalizie,nuovi brani, nati dal sodalizio con il produttore americano Rick Rubin : "La", "I love you baby", "Un amore come il nostro", "Tra me e te" e "...E il suo maestro gli insegnò com’è difficile trovare “la primavera” dentro l’imbrunire, verrebbe da dire, ...Arriva in inverno la primavera di Jovanotti che oggi, 17 dicembre, presenta una nuova puntata del suo Disco del Sole.