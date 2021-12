(Di venerdì 17 dicembre 2021) Laha ottenuto undiper ildi. L’autorizzazione rientra nelle indagini sulla sparatoria mortale durante le riprese di ‘Rust’, nella quale, secondo l’accusa, a ottobre l’attore avrebbe premuto il grilletto di una pistola che non avrebbe dovuto sparare, uccidendo la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ferendo il regista Joel Souza. Ilè stato emesso da un tribunale di Sante Fe, nel New Mexico, lo stato in cui è stato girato Rust. Secondo la Corte “potrebbero esserci prove nel, con materiali rilevanti per questa indagine”. Gli investigatori hanno chiesto di confiscare l’Apple iPhone diche “si ritiene sia in suo possesso”, per esaminare messaggi di ...

StraNotizie : La polizia ottiene mandato di perquisizione del telefono di Alec Baldwin -

Ultime Notizie dalla rete : polizia ottiene

Adnkronos

... Chauvin si dichiara colpevole di violazione di diritti civili L'ex ufficiale diDerek ... sela buona condotta. Draghi su Ravanusa, Pnrr e migranti "Siamo certi di raggiungere tutti gli ...E da qui può avvenire la rottura di un argine e siqualcosa in più per poter investigare a ... L'esempio è quello dell'omicidio dell'agente diAntonino Agostino e della moglie che in ...(ANSA) - ROMA, 17 DIC - La polizia ha ottenuto un mandato di perquisizione per il telefonino di Alec Baldwin nell'ambito delle indagini sull'omicidio della direttrice della fotografia, Halyna Hutchins ...SANTA FE - Gli inquirenti al lavoro per indagare sulla sparatoria avvenuta sul set del film "Rust" hanno ottenuto un mandato di perquisizione per poter accedere al cellulare di Alec Baldwin. Per gli a ...