La Pallamano Benevento ospita il Fondi | De Luca | “Fondamentale l’approccio”

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Impegno durissimo per lache domani (sabato) alle ore 18.30 ospiterà la capolista, ancora imbattuta nel campionato di serie A2. I sanniti, reduci dal turno di riposo che ha fatto seguito alla bella affermazione sull’Enna, coltivano la speranza e l’ambizione di fermare la corsa di quella che si è rivelata un’autentica corazzata. L’ala sinistra giallorossa Alfredo Deindividua nelalla gara e nella reazione ai momenti di difficoltà le chiavi del match: “Abbiamo preparato l’appuntamento con tanto impegno, studiando i loro punti di forza e cercando di lavorare su quelli per provare a disinnescarli. Stiamo crescendo molto nel carattere e nella convinzione dei nostri mezzi, dunque non fallire ...

IL PROGRAMMA DELLE GARE DELLA 9GIORNATA: Palermo " Il Giovinetto; Girgenti " Genea Lanzara; Ultimo impegno del 2021 per l'HC Banca Popolare di Fondi che, nel pomeriggio di sabato, affronterà - a Salerno - la blasonata Pallamano Benevento, una delle squadre più forti ed attrezzate del girone, che lotterà fino in fondo per accedere alle Finals Promozione.