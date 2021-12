La nuova funzione “Profile Embed” di Instagram (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ad annunciare il lancio della nuova funzione è stato Adam Mosseri, capo di Instagram, tramite un video pubblicato su Twitter. Come funziona Profile Embed Instagram? Nel video Mosseri lo spiega nell’ultima parte, dopo aver aggiornato gli utenti anche rispetto ad altre nuove funzioni lanciate sulla piattaforma, specificando immediatamente che si tratta di una nuova feature disponibile – almeno per ora – solo negli Stati Uniti. Grazie a Profile Embed ora sarà possibile incorporare una versione in miniatura del proprio profilo IG su un sito web. New Features We’ve rolled out some pretty fun new features this week that I wanted to share with you: – #IGPlayback – Reels Visual Replies – Profile Embed (US ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ad annunciare il lancio dellaè stato Adam Mosseri, capo di, tramite un video pubblicato su Twitter. Come funziona? Nel video Mosseri lo spiega nell’ultima parte, dopo aver aggiornato gli utenti anche rispetto ad altre nuove funzioni lanciate sulla piattaforma, specificando immediatamente che si tratta di unafeature disponibile – almeno per ora – solo negli Stati Uniti. Grazie aora sarà possibile incorporare una versione in miniatura del proprio profilo IG su un sito web. New Features We’ve rolled out some pretty fun new features this week that I wanted to share with you: – #IGPlayback – Reels Visual Replies –(US ...

Advertising

giornalettismo : #instagram si arricchisce di una nuova funzionalità utile in ottica professionale #profileembed - provinciasulcis : Poste Italiane ha installato nella sede di via Villarios, uno sportello ATM Postamat di nuova generazione, disponib… - telodogratis : Whatsapp rivoluziona i messaggi vocali: ecco la nuova funzione - tulibIue : oddio nuova funzione di twitter tentativo 1 per vedere cos’è - pianetacellular : @SpotifyItaly lancia #Podcast #Rating, nuova funzione disponibile sull'app mobile per #iOS e #Android che rapprese… -