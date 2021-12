La nuova auto delle Onoranze funebri del Comune ha ricevuto la benedizione (Di venerdì 17 dicembre 2021) Impartita questa mattina la benedizione alla nuova automobile per le Onoranze funebri del Comune di Udine dall’Arciprete Monsignor Luciano Nobile, alla presenza dell’assessore comunale Alessandro Ciani. Il mezzo è una Mercedes Classe E 1991 CC Mild Hibrid alimentata da un motore termico a benzina e da un motore elettrico. Accanto alle valutazioni in ordine allo standard qualitativo del servizio e al rispetto dell’ambiente, si ricorda l’aspetto, non marginale, economico. Proposte tariffe calmierate: per i funerali il costo è di 355 euro. Leggi su udine20 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Impartita questa mattina laallamobile per ledeldi Udine dall’Arciprete Monsignor Luciano Nobile, alla presenza dell’assessore comunale Alessandro Ciani. Il mezzo è una Mercedes Classe E 1991 CC Mild Hibrid alimentata da un motore termico a benzina e da un motore elettrico. Accanto alle valutazioni in ordine allo standard qualitativo del servizio e al rispetto dell’ambiente, si ricorda l’aspetto, non marginale, economico. Proposte tariffe calmierate: per i funerali il costo è di 355 euro.

