La notte delle chitarre con Moneti | Finaz e Onori per Sudwave al teatro Petrarca

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Il concertone del 18 dicembre invece è a pagamento con ingresso a offerta per il Calcit e va prenotato a info@calcitarezzo.it o telefono 3287254025 . È richiesto il super green pass.

Parola di Monica Bellucci alla presentazione del film La Befana vien di2 . La Bellucci non ... una ragazzina truffaldina di nome Paola (Zoe Massenti, unatiktoker più famose d'Italia) ...Arezzo 17 dicembre 2021 - E' lachitarre per Sudwave stasera venerdì 17 dicembre al teatro Petrarca di Arezzo. Alle 14.30 fino a sera si terranno le finali di Arezzo Wave Music Contest 2021. Dopo un anno di selezioni e ...Oggi sul palco le band di Arezzo Wave Contest, poi la sera la portoghese Marinho e l'inedito trio con le canzoni della loro vita. E domani presentazione del vinile Dante Rock alla Casa della musica e ...Dove porterà la pandemia la variante Omicron? Quanto è pericolosa? Quanto saranno efficaci i vaccini (e soprattutto i booster) per contenerla? La scienza è impegnata giorno ...