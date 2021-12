La mano bionica di Valentina Pitzalis | simbolo della lotta contro la violenza sulle donne

Advertising

Agenzia_Ansa : Valentina Pitzalis, sfigurata nel 2011 dal marito che le gettò addosso della benzina, ha una mano bionica di nuova… - Corriere : Valentina Pitzalis e la mano bionica: «Mio marito mi diede fuoco, ora sono Wonder Woman» - HuffPostItalia : Fu sfigurata dal marito nel 2011, una mano bionica per Valentina Pitzalis - news_mondo_h24 : Il marito le diede fuoco, Valentina Pitzalis riceve una mano bionica di nuova generazione - mattiosky8 : @ErMordenti @Nember38416162 No ciccio conosco benissimo Federica la mano amica e anche Veronica la mano bionica. No… -

Ultime Notizie dalla rete : mano bionica

Era stata sfigurata dal marito nel 2011, quando l'uomo le aveva gettato addosso della benzina e aveva appiccato il fuoco. Oggi però Valentina Pitzalis ha unadi nuova generazione, Nexus , che le permetterà d'ora in poi di muovere le dita e sollevare pesi. La protesi le è stata consegnata giovedì 16 dicembre all' Officina Ortopedica Maria ...Adesso, però, lo è anche la sua: dimostra che non c'è inferno al quale non si possa scampare e da cui non si possa rinascere. Valentina Pitzalis ha impiegato dieci anni.Sfigurata dal marito che le diede fuoco dopo averla cosparsa di benzina, Valentina Pitzalis riceve una mano bionica di nuova generazione.