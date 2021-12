La legge è uguale per tutti. Anche al Parlamento sarà necessario esibire il certificato verde. Respinti dalla Camera i ricorsi e i controricorsi dei deputati No Green Pass (Di venerdì 17 dicembre 2021) Per entrare alla Camera dei deputati è necessario esibire il Green Pass. Si conclude definitivamente la partita dei ricorsi e dei controricorsi dei deputati contro l’obbligo di presentazione del certificato verde per accedere a Montecitorio. A deciderlo, conformandosi alla recente sentenza della Consulta che stabiliva come l’obbligo vale Anche al Parlamento, è stato il collegio d’appello della Camera che ha bocciato l’istanza presentata da alcuni deputati tra cui la No Green Pass, Sara Cunial. Leggi Anche: A Palazzo Madama sospesa per 10 giorni la No Green ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Per entrare alladeiil. Si conclude definitivamente la partita deie dei controdeicontro l’obbligo di presentazione delper accedere a Montecitorio. A deciderlo, conformandosi alla recente sentenza della Consulta che stabiliva come l’obbligo valeal, è stato il collegio d’appello dellache ha bocciato l’istanza presentata da alcunitra cui la No, Sara Cunial. Leggi: A Palazzo Madama sospesa per 10 giorni la No...

Ultime Notizie dalla rete : legge uguale Riscatto laurea agevolato: Guida completa ... dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge; laurea ...riscatto che è stata introdotta nel 2019 che prende come riferimento una retribuzione convenzionale uguale ...

Eventi a Napoli 18 - 19 dicembre: Natale ad Edenlandia e alla Mostra d'Oltremare Il pittore Leonardo De Chiereca " si legge nelle note dello spettacolo " vivendo d'arte, campa ... Una successione imprevedibile e mai uguale di performance di teatro, musica, danza e cabaret avvolge ...

La legge non è uguale per tutti. Neanche per Google | il manifesto Il Manifesto LO SCIOPERO GENERALE DI CGIL E UIL Paolo Griseri per “la Stampa” LO SCIOPERO GENERALE DI CGIL E UIL Tutta colpa dei partiti. Il popolo di Cgil e Uil scende in piazza convinto che se non ci fosse il parlamento con i suoi veti, un accord ...

Rivoluzione delle tasse regionali, «la stangata reddito per reddito» I commercialisti sulla Manovra in discussione: per le fasce più basse sgravi da 45 euro annui. Mentre per gli altri scaglioni gli aumenti 2022 saranno decisamente elevati. Fino a 582 euro ...

