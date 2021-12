La Juventus vola ai quarti di Women’s Champions League

Advertising

IzzoEdo : RT @FarodiRoma: La Sampdoria brinda in Coppa, trafigge il Toro e vola agli ottavi, dove la aspetta la Juventus. Ottima prestazione di Falco… - 3uYUoVfu4WbldYZ : RT @Peppe24245235: Champions donne, la Juve travolge il Servette e vola ai quarti #JuveServette #JuventusWomen il sogno continua ????????https… - Peppe24245235 : Champions donne, la Juve travolge il Servette e vola ai quarti #JuveServette #JuventusWomen il sogno continua ????????… - infoitsport : La Juventus Women vola ai quarti di Champions. La FIGC: 'Grande risultato per tutto il movimento' - zazoomblog : Champions femminile: la Juventus vince e vola ai quarti - #Champions #femminile: #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus vola

Nella seconda frazione di gioco laè meno spietata, ma continua a tenere sotto controllo la gara e al 64' conquista un altro calcio di rigore. Questa volta il fallo è su Hurtig , con Girelli ...In entrata laragione su diversi profili, come Zakaria e Witsel. Quest'ultimo sembra un po' sfumato, ma dovrebbe arrivare comunque un profilo del genere. Si cercherà di prendere anche un ...TORINO. Missione compiuta, il sogno continua. Un destro rasoterra al volo di Lina Hurtig (un’attaccante che se riuscisse a sfruttare al 90% le sue doti naturali sarebbe nella top five mondiale) all’11 ...La Sampdoria batte 2-1 il Torino al “Ferraris” e passa agli ottavi di finale della Coppa Italia, regalandosi con pieno merito la Juventus a gennaio. Le seconde linee dei blucerchiati passano subito in ...