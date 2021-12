La Juventus accelera per l’attacco | contatti avviati con il Manchester United per Martial

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Il mese di gennaio si preannuncia caldissimo per la. La stagione del club bianconero non può essere considerata entusiasmante, in particolar modo in campionato la classifica è deludente. In Champions League, invece, ha raggiunto con tranquillità gli ottavi di finale. La squadra è competitiva per raggiungere buoni traguardi, ma avrà bisogno di innesti sul mercato in particolar modo in attacco. In caso di una cessione potrebbero essere anche due gli innesti. Il nome in cima alla lista è quello di Mauro Icardi, ma negli ultimi giorni i bianconeri hanno avviato deianche per Anthonydel. La trattativa potrebbe andare in porto in prestito con diritto di riscatto. Si tratta di una punta centrale ma che può giocare anche in posizione esterna, a destra o a sinistra. ...