La Juve ha scelto il nuovo centravanti | sfuma Vlahovic

Advertising

romeoagresti : #Allegri su #Pellegrini: “Ci sono grossi meriti suoi, perché ha scelto di rimanere alla Juve. È un’ottima alternativa ad Alex Sandro”. - SandyLombardia : @Gianlucaimpa @domenico_caridi @davide_crippa @rykyjeypynaz @trecchinese @marifcinter aggiungo che l’unica squadra… - GiuSette7 : @WhoistheDark Ho scelto pensando a 3 campioni della Juve, i primi che mi sono venuti in mente. - junews24com : Dybala salta il Bologna? Allegri ha scelto il sostituto: ecco chi giocherà - - junews24com : Allegri ha scelto il centrocampista di gennaio: lo vuole come Khedira - -

Ultime Notizie dalla rete : Juve scelto

Stop and Goal

Dall'altro lato del campo, sono pochi i palloni a disposizione di Zaza, terminale offensivoda Juric: la chance più ghiotta per il centravanti granata capita al 36 ma Falcone risponde presente ...Dall'altro lato del campo, sono pochi i palloni a disposizione di Zaza, terminale offensivoda Juric: la chance più ghiotta per il centravanti granata capita al 36' ma Falcone risponde ...Inter contro Inter" è il titolo d'apertura scelto quest'oggi dal Corriere dello Sport. Nerazzurri in campo a Salerno per l'allungo in vetta alla classifica: Inzaghi ...GENOVA (ITALPRESS) – Dopo il successo in campionato nel derby, la Sampdoria stacca il pass anche per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Al ‘Ferraris’, i blucerchiati eliminano il Torino grazie al 2 ...