"La grande menzogna sui non vaccinati": Giuseppe Cruciani a valanga contro Andrea Romano | Video (Di venerdì 17 dicembre 2021) Con la variante Omicron che galoppa e tutti gli indicatori pandemici in netta risalita, a pochi giorni dal Natale a monopolizzare l'attenzione, così come avviene da due anni, è il coronaviurs. E l'ultima puntata stagionale di Dritto e Rovescio - il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4 giovedì 16 dicembre -, non fa ovviamente eccezione. Si parla anche dei no-vax e del loro ruolo nella diffusione della pandemia. A puntare il dito contro di loro, ospiti in studio, Andrea Romano del Pd e il giornalista Antonio Caprarica. A difenderli, al contrario, Giuseppe Cruciani, il tutto poco dopo che il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, in un'intervista concessa proprio a Del Debbio, aveva spiegato che l'aumento dei contagi non è una "colpa" di chi rifiuta il siero. Ed ecco che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Con la variante Omicron che galoppa e tutti gli indicatori pandemici in netta risalita, a pochi giorni dal Natale a monopolizzare l'attenzione, così come avviene da due anni, è il coronaviurs. E l'ultima puntata stagionale di Dritto e Rovescio - il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4 giovedì 16 dicembre -, non fa ovviamente eccezione. Si parla anche dei no-vax e del loro ruolo nella diffusione della pandemia. A puntare il ditodi loro, ospiti in studio,del Pd e il giornalista Antonio Caprarica. A difenderli, al contrario,, il tutto poco dopo che il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, in un'intervista concessa proprio a Del Debbio, aveva spiegato che l'aumento dei contagi non è una "colpa" di chi rifiuta il siero. Ed ecco che ...

