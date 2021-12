La figlia di Kim Kardashian (8 anni) mostra le sue borse da migliaia di euro (Di venerdì 17 dicembre 2021) Se qui da noi, sui social, la figlia minorenne di qualche vip ostentasse orgogliosa sui social le proprie ricchezze, probabilmente ne scaturirebbe una polemica infinita. Basti pensare alle foto dei jet privati di Sonia Bruganelli o di talune ostentazioni della Ferragni, figuriamoci se a farlo fossero bambini under 10. Diverso è in America, dove lo status symbol è da sempre oggetto di culto e venerazione. Non a caso un programma come Al passo con i Kardashian, che ha fatto la fortuna della famiglia di ereditiere socialite, è una continua e reiterata ostentazione di sfarzo e ricchezza. Ed è stato per anni il programma più seguito e amato in tv. Non è quindi strano che North West, che non è un punto cardinale ma la primogenita di Kim Kardashian e Kanye West, freschi di separazione, a soli 8 anni si ... Leggi su dilei (Di venerdì 17 dicembre 2021) Se qui da noi, sui social, laminorenne di qualche vip ostentasse orgogliosa sui social le proprie ricchezze, probabilmente ne scaturirebbe una polemica infinita. Basti pensare alle foto dei jet privati di Sonia Bruganelli o di talune ostentazioni della Ferragni, figuriamoci se a farlo fossero bambini under 10. Diverso è in America, dove lo status symbol è da sempre oggetto di culto e venerazione. Non a caso un programma come Al passo con i, che ha fatto la fortuna della famiglia di ereditiere socialite, è una continua e reiterata ostentazione di sfarzo e ricchezza. Ed è stato peril programma più seguito e amato in tv. Non è quindi strano che North West, che non è un punto cardinale ma la primogenita di Kime Kanye West, freschi di separazione, a soli 8si ...

