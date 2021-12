La Disciplinare del Csm sanziona con due mesi di perdita di anzianità il Procuratore di Firenze Creazzo. Per l’organo di autogoverno delle toghe ha molestato una collega (Di venerdì 17 dicembre 2021) perdita di due mesi di anzianità. È questa la sanzione che la Sezione Disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha inflitto al Procuratore di Firenze, Giuseppe Creazzo, accusato da una collega, la pm di Palermo Alessia Sinatra, di averla molestata sessualmente nel 2015 in un hotel della capitale dove era in corso un’iniziativa della loro corrente, Unicost. Nello stesso procedimento, celebrato interamente a porte chiuse, la Disciplinare ha assolto il Procuratore da una seconda accusa: quella di aver violato con questo comportamento i doveri di correttezza propri di un magistrato nei confronti della collega. Secondo quanto si apprende, il tribunale delle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 17 dicembre 2021)di duedi. È questa la sanzione che la Sezionedel Consiglio superiore della magistratura ha inflitto aldi, Giuseppe, accusato da una, la pm di Palermo Alessia Sinatra, di averla molestata sessualmente nel 2015 in un hotel della capitale dove era in corso un’iniziativa della loro corrente, Unicost. Nello stesso procedimento, celebrato interamente a porte chiuse, laha assolto ilda una seconda accusa: quella di aver violato con questo comportamento i doveri di correttezza propri di un magistrato nei confronti della. Secondo quanto si apprende, il tribunale...

