La delusione e l’amarezza dei tifosi granata (Di venerdì 17 dicembre 2021) di Francesco La Monica Tanto tuonò che piovve. Una frase, attribuita persino a Socrate, che ben si sposa con le attuali vicende relative alla squadra granata. Tuonava, ma ora piove, e piove davvero. E con fulmini ben mirati in direzione della sola, vera vittima di tale bailamme: la tifoseria. tifosi che, nonostante i risultati poco onorevoli, non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno in ogni dove. Quelli che, al netto del disinteresse e talvolta della delegittimazione dell’ex co-patron, ora disponente Claudio Lotito, rappresentano l’unico patrimonio inestimabile della Salernitana. Ora, dopo l’ennesima richiesta di proroga dei trustee Isgrò e Bertoli, per mancanza di offerte congrue, la palla passa ufficialmente a Gravina. Sarà lui, insieme agli organi federali, a dover decidere il destino di una piazza ritornata, meritatamente, in massima serie ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 17 dicembre 2021) di Francesco La Monica Tanto tuonò che piovve. Una frase, attribuita persino a Socrate, che ben si sposa con le attuali vicende relative alla squadra. Tuonava, ma ora piove, e piove davvero. E con fulmini ben mirati in direzione della sola, vera vittima di tale bailamme: la tifoseria.che, nonostante i risultati poco onorevoli, non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno in ogni dove. Quelli che, al netto del disinteresse e talvolta della delegittimazione dell’ex co-patron, ora disponente Claudio Lotito, rappresentano l’unico patrimonio inestimabile della Salernitana. Ora, dopo l’ennesima richiesta di proroga dei trustee Isgrò e Bertoli, per mancanza di offerte congrue, la palla passa ufficialmente a Gravina. Sarà lui, insieme agli organi federali, a dover decidere il destino di una piazza ritornata, meritatamente, in massima serie ...

Advertising

annaxscar : RT @winterxdruig: la rabbia, la vergogna, la tristezza, la delusione, l'amarezza e lo sconforto per questo finale #unprofessore https://t.c… - winterxdruig : la rabbia, la vergogna, la tristezza, la delusione, l'amarezza e lo sconforto per questo finale #unprofessore - F4LLINGV0L6 : la delusione, la tristezza, l'amarezza, l'infelicità per il finale #unprofessore -

Ultime Notizie dalla rete : delusione l’amarezza La delusione e l'amarezza dei tifosi granata Cronache Salerno