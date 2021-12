La crisi demografica ci obbliga a rimettere in fila le priorità del Paese (Di venerdì 17 dicembre 2021) I dati diffusi dall’Istat giorni fa sulla natalità in Italia, sono ogni volta l’occasione per acclarare che il nostro Paese è coinvolto in un processo veloce di invecchiamento con poche nascite, e che non dispone di sufficiente consapevolezza del degrado in corso e delle conseguenze a medio lungo termine. A chiusura di quest’anno, se dovesse andare bene, si chiuderà il bilancio con 390 mila nati (il dato più basso della nostra storia), mentre i morti si attesteranno a circa 700 mila: in media 4 persone nate e 7 morte. Questi indici, secondo gli analisti non potranno che divaricarsi ulteriormente, facendoci giungere negli anni 50 di questo secolo alla perdita di otto, dieci milioni di persone in meno rispetto ad oggi, pur contando sull’apporto degli immigrati. Insomma i circa 62 milioni di cittadini italiani pur ottenuti dieci anni fa, resteranno il punto più alto ... Leggi su formiche (Di venerdì 17 dicembre 2021) I dati diffusi dall’Istat giorni fa sulla natalità in Italia, sono ogni volta l’occasione per acclarare che il nostroè coinvolto in un processo veloce di invecchiamento con poche nascite, e che non dispone di sufficiente consapevolezza del degrado in corso e delle conseguenze a medio lungo termine. A chiusura di quest’anno, se dovesse andare bene, si chiuderà il bilancio con 390 mila nati (il dato più basso della nostra storia), mentre i morti si attesteranno a circa 700 mila: in media 4 persone nate e 7 morte. Questi indici, secondo gli analisti non potranno che divaricarsi ulteriormente, facendoci giungere negli anni 50 di questo secolo alla perdita di otto, dieci milioni di persone in meno rispetto ad oggi, pur contando sull’apporto degli immigrati. Insomma i circa 62 milioni di cittadini italiani pur ottenuti dieci anni fa, resteranno il punto più alto ...

