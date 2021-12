“La Coppa d’Africa si giocherà, l’inaugurazione il 9 gennaio. Pubblico vaccinato o negativo al Covid” (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Coppa d’Africa si giocherà. La cerimonia inaugurale si terrà il 9 gennaio in Camerun presso il Complexe Sportif d’Olembe. Si concluderà il 6 febbraio. Il governo del Camerun, la federcalcio camerunense e la Confederazione calcistica africana sono scesi in campo con un comunicato congiunto. Per ribadire con forza che la Coppa d’Africa si svolgerà. Nonostante le preoccupazioni dei club europei e l’emergenza Covid. “Bisogna imparare a convivere con questa malattia” è uno dei passaggi del comunicato. “La vita deve continuare”. Spiega il comunicato che il governo del Camerun ha istituito un protocollo sanitario speciale per la Coppa d’Africa in materia di Covid-19. “I tifosi potranno entrare negli stadi se completamente ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 dicembre 2021) Lasi. La cerimonia inaugurale si terrà il 9in Camerun presso il Complexe Sportif d’Olembe. Si concluderà il 6 febbraio. Il governo del Camerun, la federcalcio camerunense e la Confederazione calcistica africana sono scesi in campo con un comunicato congiunto. Per ribadire con forza che lasi svolgerà. Nonostante le preoccupazioni dei club europei e l’emergenza. “Bisogna imparare a convivere con questa malattia” è uno dei passaggi del comunicato. “La vita deve continuare”. Spiega il comunicato che il governo del Camerun ha istituito un protocollo sanitario speciale per lain materia di-19. “I tifosi potranno entrare negli stadi se completamente ...

