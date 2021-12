La Comieco lancia a Napoli le cartoline personalizzate e sostenibili

(Di venerdì 17 dicembre 2021)e i suoi cittadini protagonisti dell’iniziativa, presentata oggi, incentrata sulla realizzazione di un cofanetto con 20illustrate con opere di Paolo La Motta. La città e i suoi abitanti diventano i simboli del messaggio diper le feste: ognuno è decisivo per il successo del ciclo del riciclo di carta e cartone. Le feste si avvicinano e per tutti diventa imminente il rituale degli auguri: con una telefonata, un regalo, di persona e, sempre più spesso, con post, sms, tweet, e-mail; messaggi digitali tante volte piuttosto impersonali.– Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, con la volontà di rafforzare attenzione e interesse sull’importanza del riciclo di carta e cartone e per invitare a considerare gli impatti ambientali anche dei piccoli gesti, ...

Ultime Notizie dalla rete : Comieco lancia

Per supportare e promuoverne lo sviluppo, in occasione di 'Più libri più liberi'(Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica)l'edizione 2022 del Premio ...... Ricrea, ANFIMA e Corepla 30/09/2021 ore 15.00 " Questione di etichetta " Produttori di imballaggio (Bioplastica, Carta, Legno, Vetro) in collaborazione con Biorepack,, Rilegno, Coreve e ...Roma, 7 dic. - (Adnkronos) - L'interesse per l'ambiente e i temi che ruotano attorno ad esso sono al centro del dibattito quotidiano al punto da trovare sempre più spazio anche nel settore letterario, ...