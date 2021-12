La Chianina | il «gigante bianco» della Toscana

Leggi su panorama

(Di venerdì 17 dicembre 2021) La, razza bovina italiana delle zone di Arezzo e Siena, un tempo utilizzata da Romani ed Etruschi per lavorare i campi, nei cortei trionfali e nei sacrifici alle divinità, è oggi allevata per la produzione di carne nell'Italia Centrale:, Lazio e Umbria. È una razza di antiche origini, conosciuta da più di 2.000 anni, citata da Plinio il Vecchio e apprezzata da Virgilio per la sua bellezza. Laè chiamata in Valdichiana, la sua terra di origine, con il nome '', perché nel 1955 un toro di nome "Donetto", nato presso una fattoria di Sinalunga , raggiunse all'età di otto anni un peso di 1.780 chilogrammi, aggiudicandosi il record per il vitello più grande al mondo e diventando così una leggenda vivente. La conformazione e la qualità dell’attuale razza ...