La Cdu riparte da Merz | l' anti-Merkel

(Di venerdì 17 dicembre 2021) La terza volta è quella buona. Era dal 2018 che Friedrichprovava a prendersi la Presidenza dei cristiano-democratici tedeschi. La prima volta perse contro Annegret Kramp-Karrenbauer, la seconda contro Armin Laschet. Al terzo tentativoè stato eletto Presidente della Cdu. La grande novità rispetto alle precedenti competizioni è che l’elezione si è svolta con il coinvolgimento diretto degli iscritti che per la prima volta nella storia della Cdu hanno potuto eleggere direttamente il Presidente. Oltre il 62 per cento ha scelto, il 26 lo sfidante principale Norbert Röttgen, mentre il terzo incomodo Helge Braun si è fermato al 12 per cento. Il risultato dovrà comunque essere confermato dai delegati del partito nel congresso di gennaio. La vittoria dirappresenta un’evidente discontinuità rispetto alle ...