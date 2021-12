La Camera di Commercio di Cosenza tra le 100 eccellenze italiane (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Presidente Klaus Algieri ha ritirato ieri il Premio a Roma, nella Sala della Protomoteca, in Campidoglio Cosenza – 17 dicembre 2021. Ieri sera a Roma, il Presidente Klaus Algieri ha ritirato il “Premio 100 eccellenze italiane – VII edizione”, conferito alla Camera di Commercio di Cosenza nella categoria “Camere di Commercio italiane”, come esempio di efficienza ed efficacia, una #OpenCameraCosenza Istituzione aperta e trasparente, che è oggi un vero e proprio #ModelloCameraCosenza. La cerimonia di premiazione si è tenuta in Campidoglio, nella Sala della Protomoteca, alla presenza di tutti i protagonisti, autorità e ospiti illustri del mondo accademico e istituzionale, oltre che ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Presidente Klaus Algieri ha ritirato ieri il Premio a Roma, nella Sala della Protomoteca, in Campidoglio– 17 dicembre 2021. Ieri sera a Roma, il Presidente Klaus Algieri ha ritirato il “Premio 100– VII edizione”, conferito alladidinella categoria “Camere di”, come esempio di efficienza ed efficacia, una #OpenIstituzione aperta e trasparente, che è oggi un vero e proprio #Modello. La cerimonia di premiazione si è tenuta in Campidoglio, nella Sala della Protomoteca, alla presenza di tutti i protagonisti, autorità e ospiti illustri del mondo accademico e istituzionale, oltre che ...

