Advertising

Italpress : La Bmw iX ottiene le cinque stelle di Euro NCAP - ABMnewscom : La BMW iX ottiene il punteggio massimo di cinque stelle nella valutazione di sicurezza Euro NCAP - lulopdotcom : #automotive #technology #corporate #bmw #ix La BMW iX ottiene il punteggio massimo di cinque stelle nella valutazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Bmw ottiene

Tiscali.it

"LaiX stabilisce nuovi standard di sostenibilità e l'ottenimento del punteggio massimo di cinque stelle nell'Euro NCAP sottolinea il concept globale di sostenibilità del veicolo", afferma ...Per l'Italia è buona notizia, perché Roma, come la scorsa primavera,un secondo ePrix: a ...che scatta a fine gennaio (28 e 29) sarà con 11 scuderie dopo l'addio di Audi (non sostituita) e(...Con la sua guida puramente elettrica e una gamma completa di funzioni digitali, la Bmw iX rappresenta un nuovo traguardo per la mobilità individuale, anche a livello di sicurezza. Lo certificano gli e ...I prototipi della berlina full electric stanno effettuando un programma intensivo che servirà a testare al meglio trazione e powertrain ...