Kurt Angle: “E’ un peccato che oggi James Storm non sia in WWE, lo avrebbe meritato” (Di venerdì 17 dicembre 2021) James Storm è un veterano del pro wrestling business che vanta ormai una lunga carriera. Il suo nome è legato soprattutto alla TNA dove, insieme a Bobby Roode, ha formato il pluri decorato tag team dei “Beer Money Inc.”, nonché ha conquistato il titolo massimo. Nel 2015 Triple H lo porta ad NXT, tuttavia il suo stint nella federazione fu molto breve; pochi mesi dopo il suo debutto, infatti, Storm lascia la WWE stante il mancato raggiungimento di un accordo sul contratto. Kurt Angle ha recentemente parlato della vicenda esprimendo il proprio rammarico per come sono andate le cose. “Un vero peccato” Durante un recente episodio del proprio podcast “The Kurt Angle Show”, l’eroe olimpico ha parlato della brevissima esperienza di ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 17 dicembre 2021)è un veterano del pro wrestling business che vanta ormai una lunga carriera. Il suo nome è legato soprattutto alla TNA dove, insieme a Bobby Roode, ha formato il pluri decorato tag team dei “Beer Money Inc.”, nonché ha conquistato il titolo massimo. Nel 2015 Triple H lo porta ad NXT, tuttavia il suo stint nella federazione fu molto breve; pochi mesi dopo il suo debutto, infatti,lascia la WWE stante il mancato raggiungimento di un accordo sul contratto.ha recentemente parlato della vicenda esprimendo il proprio rammarico per come sono andate le cose. “Un vero” Durante un recente episodio del proprio podcast “TheShow”, l’eroe olimpico ha parlato della brevissima esperienza di ...

