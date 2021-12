Kate Middleton, il regalo di lusso che potrebbe ricevere da mamma Carole (Di venerdì 17 dicembre 2021) Kate Middleton sembra splendere come non mai alla vigilia di queste festività natalizie, felice e bellissima accanto al marito William e ai tre figli, George, Charlotte e Louis. E se l’affetto dei cari non dovesse bastarle, per la duchessa di Cambridge sembrerebbe essere in arrivo un regalo molto prezioso da parte di mamma Carole. Un gioiello nella boutique preferita di Kate Carole Middleton, madre di Kate e Pippa Middleton, è stata infatti fotografata dal Daily Mail mentre faceva shopping per le strade di Londra. Il Daily Mail avrebbe fotografato la donna in una nota gioielleria, molto amata da sua figlia. Si tratterebbe della famosa boutique Cassandra Goad, situata a pochi passi da Sloane ... Leggi su dilei (Di venerdì 17 dicembre 2021)sembra splendere come non mai alla vigilia di queste festività natalizie, felice e bellissima accanto al marito William e ai tre figli, George, Charlotte e Louis. E se l’affetto dei cari non dovesse bastarle, per la duchessa di Cambridge sembrerebbe essere in arrivo unmolto prezioso da parte di. Un gioiello nella boutique preferita di, madre die Pippa, è stata infatti fotografata dal Daily Mail mentre faceva shopping per le strade di Londra. Il Daily Mail avrebbe fotografato la donna in una nota gioielleria, molto amata da sua figlia. Si tratterebbe della famosa boutique Cassandra Goad, situata a pochi passi da Sloane ...

