Kate Middleton, il Natale addosso (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un look decisamente natalizio quello della Duchessa di Cambridge, anche lei contagiata dalla mania, tipica di questo periodo, di capi e maglie dai colori e motivi che evocano le feste Leggi su vanityfair (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un look decisamente natalizio quello della Duchessa di Cambridge, anche lei contagiata dalla mania, tipica di questo periodo, di capi e maglie dai colori e motivi che evocano le feste

Advertising

stefyv2 : @Omar59417381 Avevo fatto un commento su un abito di Kate Middleton e mi ha risposto “la classe di una che non salu… - cireshika1 : RT @VanityFairIt: La duchessa di Cambridge compie 40 anni il 9 gennaio e arriva a questa meta in uno stato di grazia. «Ha trovato la sua di… - VanityFairIt : La duchessa di Cambridge compie 40 anni il 9 gennaio e arriva a questa meta in uno stato di grazia. «Ha trovato la… - RavelliLorenzo : RT @giuliamangano1: In Italia non siamo messi bene ma gli argentini che accolgono Wanda Nara come fosse Kate Middleton fanno paura eh - giuliamangano1 : In Italia non siamo messi bene ma gli argentini che accolgono Wanda Nara come fosse Kate Middleton fanno paura eh -