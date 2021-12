Kate Middleton alla vigilia dei 40 anni: «Sta vivendo il suo periodo migliore» (Di venerdì 17 dicembre 2021) La duchessa di Cambridge compie 40 anni il 9 gennaio e arriva a questa meta in uno stato di grazia. «Ha trovato la sua dimensione», dice un insider di corte Leggi su vanityfair (Di venerdì 17 dicembre 2021) La duchessa di Cambridge compie 40il 9 gennaio e arriva a questa meta in uno stato di grazia. «Ha trovato la sua dimensione», dice un insider di corte

Advertising

vogue_italia : Con un look total red, Kate Middleton dà il via al conto alla rovescia di Natale ?? - aldoceccarelli : RT @VanityFairIt: A svelare l'inedita immagine del principe-barista (per amore) ci ha pensato un amico della coppia reale - VanityFairIt : A svelare l'inedita immagine del principe-barista (per amore) ci ha pensato un amico della coppia reale - GabriellaZonno : @vogue_italia Ovviamente Kate Middleton e William ?? - FilippoCarmigna : Kate Middleton: il marito William svela il suo segreto per rimanere in forma -