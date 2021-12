Karim Benzema e la ventosaterapia, ecco l’arma in più dell'attaccante del Real Madrid (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nel calcio c’è chi ha lanciato la moda del codino e chi quella della maglietta fuori dai pantaloncini, Karim Benzema, uno degli attaccanti più prolifici degli ultimi anni, invece, è stato il primo ad utilizzare una tecnica della medicina tradizionale cinese per curare il mal di schiena, spesso massacrata dai corpo a corpo affrontati con difensori sempre più tenaci e forti fisicamente. Il trentatreenne attaccante del Real Madrid (squadra con la quale gioca dal 2009) ha iniziato a sottoporsi a questa speciale pratica orientale lo scorso anno, mostrandone poi i risultati attraverso dei post pubblicati sui suoi profili social. Che la ventosaterapia faccia bene è ancora tutto da dimostrare, che lasci la schiena visibilmente segnata è una ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nel calcio c’è chi ha lanciato la moda del codino e chi quellaa maglietta fuori dai pantaloncini,, uno degli attaccanti più prolifici degli ultimi anni, invece, è stato il primo ad utilizzare una tecnicaa medicina tradizionale cinese per curare il mal di schiena, spesso massacrata dai corpo a corpo affrontati con difensori sempre più tenaci e forti fisicamente. Il trentatreennedel(squadra con la quale gioca dal 2009) ha iniziato a sottoporsi a questa speciale pratica orientale lo scorso anno, mostrandone poi i risultati attraverso dei post pubblicati sui suoi profili social. Che lafaccia bene è ancora tutto da dimostrare, che lasci la schiena visibilmente segnata è una ...

