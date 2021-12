Juventus Women nella storia: centrata la qualificazione ai quarti di Champions League (Di venerdì 17 dicembre 2021) Al momento dei sorteggi sembrava un sogno impossibile, invece ora è la realtà: la Juventus Women si qualifica per la prima volta ai quarti di finale della Champions League femminile. Un risultato incredibile per la società bianconera, capace di vincere quattro scudetti in altrettante partecipazioni alla Serie A senza però riuscire a passare mai il primo turno della competizione. Dopo l’eliminazione del primo anno con il Brondby, i sorteggi contro Barcellona e Lione, le ultime due vincitrici della coppa, non erano stati di certo favorevoli alle bianconere, brave invece a sfruttare il primo anno con la nuova formula. Infatti dalla stagione 2021/22, dopo una fase di qualificazione, superata brillantemente da Gama e compagni grazie alle nette vittorie contro Kamenica Sasa e St. Polten, è ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) Al momento dei sorteggi sembrava un sogno impossibile, invece ora è la realtà: lasi qualifica per la prima volta aidi finale dellafemminile. Un risultato incredibile per la società bianconera, capace di vincere quattro scudetti in altrettante partecipazioni alla Serie A senza però riuscire a passare mai il primo turno della competizione. Dopo l’eliminazione del primo anno con il Brondby, i sorteggi contro Barcellona e Lione, le ultime due vincitrici della coppa, non erano stati di certo favorevoli alle bianconere, brave invece a sfruttare il primo anno con la nuova formula. Infatti dalla stagione 2021/22, dopo una fase di, superata brillantemente da Gama e compagni grazie alle nette vittorie contro Kamenica Sasa e St. Polten, è ...

