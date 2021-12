Juventus, spunta un nuovo nome per l’attacco: potrebbe arrivare a gennaio! (Di venerdì 17 dicembre 2021) La priorità per la Juventus è senza dubbio l’acquisto di un attaccante. Con l’addio di Cristiano Ronaldo la formazione bianconera fatica a trovare la via del gol. La Vecchia Signora ha infatti siglato 23 reti in campionato, affermandosi come il peggior reparto offensivo tra le prime dieci della Serie A. Il miglior marcatore della compagine torinese è Alvaro Morata, lo spagnolo ha messo a segno appena 4 reti in campionato. Anthony Martial JuventusIl profilo giusto potrebbe arrivare dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Anthony Martial potrebbe arrivare nel corso della sessione invernale di Calciomercato. I Red Devils non lo considerano incedibile, ma allo stesso tempo non svenderanno l’attaccante francese. Al momento però non è una prima ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 dicembre 2021) La priorità per laè senza dubbio l’acquisto di un attaccante. Con l’addio di Cristiano Ronaldo la formazione bianconera fatica a trovare la via del gol. La Vecchia Signora ha infatti siglato 23 reti in campionato, affermandosi come il peggior reparto offensivo tra le prime dieci della Serie A. Il miglior marcatore della compagine torinese è Alvaro Morata, lo spagnolo ha messo a segno appena 4 reti in campionato. Anthony MartialIl profilo giustodall’Inghilterra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Anthony Martialnel corso della sessione invernale di Calciomercato. I Red Devils non lo considerano incedibile, ma allo stesso tempo non svenderanno l’attaccante francese. Al momento però non è una prima ...

Advertising

infoitsport : Calciomercato Juventus, continua il casting per l’attacco: spunta Martial - infoitsport : Calciomercato Juventus, continua il casting per l’attacco: in quota spunta l’idea Martial - infoitsport : Juventus, colpo Haaland: spunta un retroscena clamoroso - calciomercato_m : MERCATO - Juventus, continua il casting per l'attacco: in quota spunta l'idea Martial - juve_magazine : MERCATO - Juventus, continua il casting per l'attacco: in quota spunta l'idea Martial -