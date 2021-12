Juventus, Martial più di un’opzione per gennaio: i dettagli (Di venerdì 17 dicembre 2021) Martial Juve: colpo possibile per gennaio. I dettagli dell’operazione legata all’attaccante del Manchester United La Juventus studia il colpo Martial dal Manchester United. L’attaccante è in rotta con i Red Devils e potrebbe partire già a gennaio. I bianconeri starebbero pensando ad una soluzione in prestito, ma l’attaccante francese attualmente non sarebbe una prima scelta, anche se potrebbe essere una valida alternativa. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. CONTINUA SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021)Juve: colpo possibile per. Idell’operazione legata all’attaccante del Manchester United Lastudia il colpodal Manchester United. L’attaccante è in rotta con i Red Devils e potrebbe partire già a. I bianconeri starebbero pensando ad una soluzione in prestito, ma l’attaccante francese attualmente non sarebbe una prima scelta, anche se potrebbe essere una valida alternativa. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

