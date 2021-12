Juventus, Locatelli infortunato: salta il Bologna? Brutte notizie (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nella conferenza stampa pre Bologna-Juventus, Allegri ha annunciato la probabili assenza di Locatelli. Ecco le alternative. Locatelli (Getty Images)La Juventus, nella giornata di domani, affronterà il Bologna al Dall’Ara; i bianconeri hanno bisogno di conquistare i tre punti per provare a recuperare punti sul Napoli quarto (i partenopei saranno impegnati a San Siro contro il Milan). Nella classifica conferenza stampa pre partita, Allegri ha annunciato l’assenza di Dybala; il talento argentino non ha riportati lesioni dopo l’infortunio subito a Venezia ma la società ha deciso di scegliere la strada della prudenza in modo tale da non correre rischi inutili. Contro il Bologna, oltre a Chiesa e Danilo, rischia di non esserci anche Chiellini; il centrale difensivo, ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nella conferenza stampa pre, Allegri ha annunciato la probabili assenza di. Ecco le alternative.(Getty Images)La, nella giornata di domani, affronterà ilal Dall’Ara; i bianconeri hanno bisogno di conquistare i tre punti per provare a recuperare punti sul Napoli quarto (i partenopei saranno impegnati a San Siro contro il Milan). Nella classifica conferenza stampa pre partita, Allegri ha annunciato l’assenza di Dybala; il talento argentino non ha riportati lesioni dopo l’infortunio subito a Venezia ma la società ha deciso di scegliere la strada della prudenza in modo tale da non correre rischi inutili. Contro il, oltre a Chiesa e Danilo, rischia di non esserci anche Chiellini; il centrale difensivo, ...

