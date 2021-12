Juventus in ansia: il Napoli può soffiargli il colpo in difesa (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Juventus, sul mercato, cerca un quarto centrale per completare il reparto arretrato. Occhio, però, alla concorrenza. Juventus (Getty Images)Gennaio e alle porte e la Juventus vuole essere protagonista sul mercato per andare a completare la rosa, correggendo gli errori di mercato compiuti negli ultimi anni. Allegri ha bisogno di rinforzi e la società vuole accontentarlo con, almeno, due rinforzi. Le priorità sono il regista, per alzare la qualità del gioco, e l’attaccante in grado di trascinare la squadre nei momenti di difficoltà (Empoli, Sassuolo e Venezia per fare tre esempi). Operazioni fondamentali per andare ad affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione dove inizierà anche la fase calda della Champions League. La Juventus, però, deve guardare anche al reparto difensivo; al momento, i ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 17 dicembre 2021) La, sul mercato, cerca un quarto centrale per completare il reparto arretrato. Occhio, però, alla concorrenza.(Getty Images)Gennaio e alle porte e lavuole essere protagonista sul mercato per andare a completare la rosa, correggendo gli errori di mercato compiuti negli ultimi anni. Allegri ha bisogno di rinforzi e la società vuole accontentarlo con, almeno, due rinforzi. Le priorità sono il regista, per alzare la qualità del gioco, e l’attaccante in grado di trascinare la squadre nei momenti di difficoltà (Empoli, Sassuolo e Venezia per fare tre esempi). Operazioni fondamentali per andare ad affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione dove inizierà anche la fase calda della Champions League. La, però, deve guardare anche al reparto difensivo; al momento, i ...

Advertising

Cobr3tti76 : Attendiamo con ansia la prima pagina del @CorSport dove la notizia troverà ampio risalto. #Juventus - junews24com : Infortunio Dybala: ansia Juventus. Quando può tornare in campo - gilnar76 : Infortunio Dybala: ansia #Juventus. Quando può tornare in campo #Finoallafine #Forzajuve #LiveAhead #Seriea - junews24com : Infortunio Dybala: ansia Juventus. Quando può tornare in campo - - gilnar76 : Ultimissime Juve: ansia per Dybala, Allegri può recriminare #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea -