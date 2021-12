Juventus, Dybala stop dai medici: ecco quando sarà il suo rientro (Di venerdì 17 dicembre 2021) Infortunio Dybala: stop dei medici. C’è una novità sull’argentino in vista della partita tra Bologna e Juve L’argentino potrebbe saltare la sfida contro il Bologna di questo weekend. La Joya vorrebbe tornare a giocare ma lo staff medico ha detto no e dunque anche Allegri potrebbe non voler rischiare Dybala. Da capire se verrà comunque convocato per la panchina o se resterà a casa per recuperare la meglio per la sfida infrasettimanale contro il Cagliari. A riferirlo il Corriere dello Sport. CONTINUA SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Infortuniodei. C’è una novità sull’argentino in vista della partita tra Bologna e Juve L’argentino potrebbe saltare la sfida contro il Bologna di questo weekend. La Joya vorrebbe tornare a giocare ma lo staff medico ha detto no e dunque anche Allegri potrebbe non voler rischiare. Da capire se verrà comunque convocato per la panchina o se resterà a casa per recuperare la meglio per la sfida infrasettimanale contro il Cagliari. A riferirlo il Corriere dello Sport. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

