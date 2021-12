Juventus, decisione presa su Arthur e Ramsey: le ultime (Di venerdì 17 dicembre 2021) Calciomercato Juve: due addii liberano spazio. Decisioni prese! ultime notizie legate ai due giocatori bianconeri La Juventus avrebbe preso la decisione definitiva per Arthur e Ramsey. I due saranno ceduti e libereranno spazio per nuovi innesti. I bianconeri potrebbero così alleggerire anche il monte ingaggi. Su Arthur le squadre sarebbero diverse: dalla Roma al Newcastle, alla Lazio ma attenzione anche a possibili scambi con il Psg. Il suo agente Pastorello ha aperto alla cessione del brasiliano già a gennaio. A riferirlo è Tuttosport. CONTINUA SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Calciomercato Juve: due addii liberano spazio. Decisioni prese!notizie legate ai due giocatori bianconeri Laavrebbe preso ladefinitiva per. I due saranno ceduti e libereranno spazio per nuovi innesti. I bianconeri potrebbero così alleggerire anche il monte ingaggi. Sule squadre sarebbero diverse: dalla Roma al Newcastle, alla Lazio ma attenzione anche a possibili scambi con il Psg. Il suo agente Pastorello ha aperto alla cessione del brasiliano già a gennaio. A riferirlo è Tuttosport. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

