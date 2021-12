Juventus, clamorosa indiscrezione: l’attaccante ha detto sì, tifosi impazziti (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Juventus potrebbe aver chiuso il discorso relativo all’attaccante; il giocatore, infatti, sembra aver accettato l’offerta bianconera. Allegri (Getty Images)Il mercato della Juventus è pronto ad entrare nel vivo; a gennaio la società bianconera vuole regalare ad Allegri almeno due rinforzi per permettere al tecnico di avere una rosa superiore, a livello qualitativo, per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Gli obiettivi sono il centrocampista e l’attaccante; per quanto riguarda il primo reparto, la volontà è quella di cercare un profilo di livello ma a basso costo. Due i nomi: Zakaria e Tolisso con entrambi in scadenza di contratto il prossimo trenta giugno. Diverso, invece, il discorso sull’attaccante; il sogno è sempre stato quello di portare Dusan Vlahovic a Torino. Il centravanti ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 17 dicembre 2021) Lapotrebbe aver chiuso il discorso relativo al; il giocatore, infatti, sembra aver accettato l’offerta bianconera. Allegri (Getty Images)Il mercato dellaè pronto ad entrare nel vivo; a gennaio la società bianconera vuole regalare ad Allegri almeno due rinforzi per permettere al tecnico di avere una rosa superiore, a livello qualitativo, per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Gli obiettivi sono il centrocampista e; per quanto riguarda il primo reparto, la volontà è quella di cercare un profilo di livello ma a basso costo. Due i nomi: Zakaria e Tolisso con entrambi in scadenza di contratto il prossimo trenta giugno. Diverso, invece, il discorso sul; il sogno è sempre stato quello di portare Dusan Vlahovic a Torino. Il centravanti ...

Advertising

JuventusUn : #BolognaJuventus: orario, dove vederla in diretta TV streaming LIVE e le formazioni | Sorpresa clamorosa in attacco… - JuventusUn : #Bernardeschi via gratis | Destinazione CLAMOROSA! #Juventus I DETTAGLI? - acafaro65 : RT @JuventusUn: #Juventus, rispunta #Lukaku: offerta di scambio clamorosa! LO SCAMBIO? - JuventusUn : #Juventus, rispunta #Lukaku: offerta di scambio clamorosa! LO SCAMBIO? - JuventusUn : Va alla #Juventus, notizia clamorosa | #Allegri esulta! L'ARRIVO? -