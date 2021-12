Justine Mattera | paura per la sorella Jessica operata al cuore | «La radioterapia le ha distrutto il corpo»

Leggi su blog.libero

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Un dramma lungo una vita e finalmente il lieto fine. Le vicissitudinidi, si concludono con il sorriso, dopo il lungo e delicato intervento chirurgico al, a cui è stata sottoposta nelle ultime ore al Duke University Hospity del North Carolina. Il tumore a 11 anni Come ha raccontatodal suo profilo social, a causa del linfoma di Hodgkin, diagnosticatole da bambina,è stata sottoposta fin da giovane a pesanti cicli di, che ne hanno debilitato il fisico e i tessuti, in particolare il, al punto da obbligare ladella soubrette a sottoporsi a un delicatissimo intervento per la sostituzione ...