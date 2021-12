Jovanotti porta "La primavera" in dono per Natale: ecco cinque nuovi brani (Di venerdì 17 dicembre 2021) Arriva a un passo dal Natale 'La primavera' di Jovanotti . Il cantautore lancia in digitale cinque nuovi brani che si inseriscono nel progetto del ' Disco del sole ', un flusso di brani scritti da ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 17 dicembre 2021) Arriva a un passo dal'La' di. Il cantautore lancia in digitaleche si inseriscono nel progetto del ' Disco del sole ', un flusso discritti da ...

