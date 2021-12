Jovanotti esce con «La primavera» | cinque brani inediti prodotti da Rick Rubin

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Aveva annunciato che avrebbe fatto uscire nuova musica, «come le stagioni di una serie tv», e la prima stagione arriva oggi: «La» sboccia in inverno perche dopo «Il boom» uscito a novembre pubblica altrida. Nuova musica pere già si pensa al Jova Beach Party 2022 Brano synth pop dal retrogusto anni 80, «La» è cantato «senza spingere», pensando a Franco Battiato e dedicandogli un omaggio, ha spiegato Jova. Il video, diretto da Tommaso Ottomano, sarà un vero e proprio corto cinematografico dall’atmosfera psichedelica e onirica. Gli altri quattrosono «I love you baby», «Un amore come il nostro», «Tra me e te» e «Border jam». ...

