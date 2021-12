Jihadisti decapitano pastore in Mozambico (Di venerdì 17 dicembre 2021) Da diverso tempo giungono notizie preoccupanti sulla situazione attuale del Mozambico. I Jihadisti, infatti, continuano a seminare il terrore per le strade dello Paese africano. Dapprima con il rapimento, lo sfruttamento sessuale o la vendita di centinaia di ragazzine. E adesso, stando a quel che riporta un’Ansa dell’Ultima Ora, attraverso le decapitazioni. Stando a ciò che si apprende, infatti, alcuni fondamentalisti islamici avrebbero tagliato la testa ad un pastore evangelico e ordinato alla moglie della vittima di consegnarla alle Forze dell’Ordine del luogo. I responsabili sarebbero presunti Jihadisti affiliati dell’ISIS Non è ancora chiaro a quale gruppo facciano riferimento gli autori della “ghigliottina” riservata all’uomo mozambicano. Tuttavia, il quotidiano nazionale Carta de Mocambique comunica che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Da diverso tempo giungono notizie preoccupanti sulla situazione attuale del. I, infatti, continuano a seminare il terrore per le strade dello Paese africano. Dapprima con il rapimento, lo sfruttamento sessuale o la vendita di centinaia di ragazzine. E adesso, stando a quel che riporta un’Ansa dell’Ultima Ora, attraverso le decapitazioni. Stando a ciò che si apprende, infatti, alcuni fondamentalisti islamici avrebbero tagliato la testa ad unevangelico e ordinato alla moglie della vittima di consegnarla alle Forze dell’Ordine del luogo. I responsabili sarebbero presuntiaffiliati dell’ISIS Non è ancora chiaro a quale gruppo facciano riferimento gli autori della “ghigliottina” riservata all’uomo mozambicano. Tuttavia, il quotidiano nazionale Carta de Mocambique comunica che ...

