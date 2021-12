Jennifer Garner | la reazione alle parole di Ben Affleck | ' Disgustose'

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Non è bastata , per evitare ladell'attrice. Il regista di Argo ai microfoni di The Howard Stern Show aveva confessato che se fosse stato ancora sposato conprobabilmente ...

Non è bastata la marcia indietro di Ben Affleck dopo le parole contro l'ex moglie Jennifer Garner, per evitare la reazione dell'attrice. Il regista di Argo ai microfoni di The Howard Stern Show aveva confessato che se fosse stato ancora sposato con Jennifer Garner probabilmente sarebbe ancora dipendente dall'alcol. Dichiarazioni che, com'era immaginabile, la donna non ha apprezzato, definendole 'disgustose'. La reazione di Jennifer Garner